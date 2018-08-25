Oğlunun balkondan düştüğünü görünce kendi de atladı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 36 yaşındaki Nigar K., 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan oğlu 2 yaşındaki Abdulvahap'ın düştüğünü görünce, çığlık atarak pencereden atladı. Minik Abdulvahap, kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, otomobilin üzerine düşüp ağır yaralanan Nigar K.'nin tedavisi ise sürüyor.
Olay bugün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi, Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Nigar K., oğlu Abdulvahap ile birlikte, yatalak olan annesinin evine geldi. Abdulvahap K., dairenin bahçeye bakan yatak odasının balkonuna çıkıp, oynamaya başladı. Bir süre sonra duyduğu sesler üzerine balkona koşan Nigar K., oğlunun düştüğünü, yerde hareketsiz yattığını gördü. Sinir krizi geçirip, çığlıklar atan Nigar K., salona koşup, dairenin ters taraftaki, caddeye bakan pencereye çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Nigar K., park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ikisi de ağır yaralanan anne- oğlu, ilk müdahalelinin ardından ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Minik Abdulvahap, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen, düşen oğlunun ardından kendisi de pencereden atlayan Nigar K. ise kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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