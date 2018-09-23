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Oğlunun çarptığı motosikletin altında kalan anne öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 01:02 | Son Güncelleme

Oğlunun çarptığı motosikletin altında kalan anne öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üzerine oğlunun minibüsle çarptığı motosiklet devrilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Ç, plakası öğrenilemeyen minibüsle Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki annesi Satı Ç'yi ziyarete gitti ve evin önünde önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen kardeşi Musa Ç. ile karşılaştı.

Ali Ç, evin önünde kardeşine ait park halindeki motosikleti çekmesini, kendi aracını park edeceğini söylemesi üzerine ise 2 kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç. sinirlendi ve minibüsle motosiklete çarptı. Motosiklet, kavgayı ayırmak isteyen anne Satı Ç'nin (87) üzerine devrildi.

Motosikletin altından çıkarılan yaşlı kadın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Satı Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Ç, olayın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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