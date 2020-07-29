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Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:53 | Son Güncelleme

2015 yılında, oğlunun cenazesinde tanıştığı, kendisinden 53 yaş küçük gençle evlenen kadın, sosyal medya fenomeni olmuştu. Beş yıldır evli olan çift, sosyal medyada mutluluk pozları paylaşıyordu. Kalp krizi geçiren 75 yaşındaki kadın, hastanede ölümle pençeleşiyor.

Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Almeda Hardwick, 2015 yılında oğlu Robert'ın cenazesinde 17 yaşındaki Gary ile tanıştı. Aralarında ilk görüşte bir elektrik hissettiğini söyleyen Almeda ile Gary, yıldırım hızıyla evlilik kararı verdi.

O zaman 71 yaşında olan Almeda ile Gary, tanışmalarının üzerinden iki hafta geçmeden dünya evine girdi. 2015 yılında evlenen sıra dışı çift, artık beş yıldır evli.

Instagram ve TikTok hesaplarının yanı sıra YouTube kanalları da olan çifti binlerce kişi takip ediyor.

Instagram'da 15 bini aşkın takipçisi olan fenomen çift, aralarındaki yaş farkına rağmen çok mutlu olduklarını söylüyordu.

Hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını söyleyen Almeda ve Gary çifti, sosyal medyada mutluluk pozları veriyordu.

Evlendiğinde 17, şimdiyse 21 yaşında olan Gary Hardwick, sosyal medyada takipçilerinin karşısına bu kez tek başına çıktı.

Çok sevdiği eşi Almeda'nın kalkp krizi geçirdiğini söyleyen Gary, Almeda'nın durumunun kritik olduğunu ve herkesin dualarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kalbine üç stent takılan Almeda'nın, yüksek riskli bir kalp ameliyatı geçirmek zorunda olduğunu söyleyen Gary, çok endişeli olduğunu dile getirdi.

Tennessee doğumlu Gary, Instagram paylaşımında kendisinden 53 yaş büyük eşi Almeda'ya "Seni son nefesime kadar seveceğim, seni mutlu etmek için yaşayacağım" diyerek aşkını ilan etmişti.

Gary, "Senin sayende her gün uyanmayı iple çekiyorum. Seninle tanışıncaya dek bir insanın böyle derinden sevilebileceğini tahmin bile edemiyordum. Dört yıl önce kalbimi ve ruhumu sana verdim. Her gün sana yeniden aşık oluyorum" diye yazmıştı.

Birbirlerinin isimlerini göğüslerine dövme yaptıran çiftin, romantik paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum alıyordu.


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