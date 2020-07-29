Oğlunun cenazesinde tanışıp 53 yaş küçük gençle evlenmişti!

Almeda Hardwick, 2015 yılında oğlu Robert'ın cenazesinde 17 yaşındaki Gary ile tanıştı. Aralarında ilk görüşte bir elektrik hissettiğini söyleyen Almeda ile Gary, yıldırım hızıyla evlilik kararı verdi.

O zaman 71 yaşında olan Almeda ile Gary, tanışmalarının üzerinden iki hafta geçmeden dünya evine girdi. 2015 yılında evlenen sıra dışı çift, artık beş yıldır evli.

Instagram ve TikTok hesaplarının yanı sıra YouTube kanalları da olan çifti binlerce kişi takip ediyor.

Instagram'da 15 bini aşkın takipçisi olan fenomen çift, aralarındaki yaş farkına rağmen çok mutlu olduklarını söylüyordu.

Hiç olmadıkları kadar mutlu olduklarını söyleyen Almeda ve Gary çifti, sosyal medyada mutluluk pozları veriyordu.

Evlendiğinde 17, şimdiyse 21 yaşında olan Gary Hardwick, sosyal medyada takipçilerinin karşısına bu kez tek başına çıktı.

Çok sevdiği eşi Almeda'nın kalkp krizi geçirdiğini söyleyen Gary, Almeda'nın durumunun kritik olduğunu ve herkesin dualarına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kalbine üç stent takılan Almeda'nın, yüksek riskli bir kalp ameliyatı geçirmek zorunda olduğunu söyleyen Gary, çok endişeli olduğunu dile getirdi.