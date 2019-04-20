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Oğlunun cenazesini almak için İsrail'e dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:38 | Son Güncelleme

Filistinli İştivi ailesi, şehit edilen oğullarının naaşını geri almak için hukuki yollara başvurdu

Filistinli bir aile, ay başında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilen oğulları İshak İştivi'nin cenazesini alabilmek için dava açtı.

AA muhabirine konuşan baba El-Muti İştivi, İsrail'in alıkoyduğu naaşı geri almak için El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'ne dava açması için vekalet verdiklerini ve merkezin de bir kaç gün önce davayı açtığı bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

Oğlu İshak'ın 3 Nisan'da Refah'ın doğusunda sınırdaki tellerden içeriye sızdığı gerekçesiyle İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybettiğini aktaran İştivi, İsrail makamlarının oğlunun cenazesini alıkoyduğunu ifade etti.

El-Muti İştivi, Tel Aviv'le koordinasyonu sağlayan resmi kurum olan Filistin İrtibat Bürosu kanalıyla geçen hafta naaşın teslim edilmesi için yaptıkları girişimin İsrail yönetimi tarafından reddedildiğini belirtti.

İsrail, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te şehit ettiği onlarca Filistinlinin cenazesini elinde tutuyor.

İsrail Meclisi, İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısını 8 Mart 2018'de onaylamıştı.

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Gazze israil şehit

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