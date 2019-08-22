HABER

Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da dün akşamdan bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.

Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı

Emrah KIZIL- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da dün akşamdan bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.
Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi'nin oğlu Mehmet Akar, dün çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı.
Yakını olan bir kadınında destek verdiği Hacire Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattıOğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattıOğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattıOğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Dev Atatürk maskı temizlendiDev Atatürk maskı temizlendi
Yerleşik Belçikalı, vasiyeti üzerine Alanya'da toprağa verildiYerleşik Belçikalı, vasiyeti üzerine Alanya'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'in simgesi dev Atatürk maskı temizlendi

Dev Atatürk maskı temizlendi

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.