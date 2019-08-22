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Oğlunun dağa kaçırıldığını iddia eden anne, HDP'de oturma eylemi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da dün akşamdan bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.

Emrah KIZIL- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da dün akşamdan bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (20), HDP'liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, il başkanlığı binasında oturma eylemi başlattı.

Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi'nin oğlu Mehmet Akar, dün çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı.

Yakını olan bir kadınında destek verdiği Hacire Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

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