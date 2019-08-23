Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Diyarbakır’da Çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar’ın (22), HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar’ın, dün HDP il başkanlığı binasının girişinde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Akar, oğlunun kendisine teslim etmedikleri süre boyunca binanın girişinde oturacağını belirterek, "Benim oğlumu gelmeyene kadar ben burada ayrılmam. Oğlum sizin elinizdedir. Ben oğluma da çağrıda bulunuyorum beni duyuyor ise gel nişanlın seni bekliyor" dedi.

Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Aziz ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet Akar, Çarşamba günü ayrıldığı evine dönmedi. İnşaatta sıvacı olarak çalışan oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar’ın en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki il binasına geldi. Anne Akar, burada HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı. Anne Akar ve beraberindekilerin başlattığı oturma eylemi, ikinci gününde de devam etti. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar’ın, diğer oğlu Fırat Akar’ın 2004 yılında terör örgütü PKK’ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP’liler tarafından verildiği öğrenildi.