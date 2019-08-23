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Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar’ın (22), HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar’ın, dün HDP il başkanlığı binasının girişinde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır’da Çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar’ın (22), HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar’ın, dün HDP il başkanlığı binasının girişinde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Akar, oğlunun kendisine teslim etmedikleri süre boyunca binanın girişinde oturacağını belirterek, "Benim oğlumu gelmeyene kadar ben burada ayrılmam. Oğlum sizin elinizdedir. Ben oğluma da çağrıda bulunuyorum beni duyuyor ise gel nişanlın seni bekliyor" dedi.
Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Aziz ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet Akar, Çarşamba günü ayrıldığı evine dönmedi. İnşaatta sıvacı olarak çalışan oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar’ın en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki il binasına geldi. Anne Akar, burada HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı. Anne Akar ve beraberindekilerin başlattığı oturma eylemi, ikinci gününde de devam etti. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar’ın, diğer oğlu Fırat Akar’ın 2004 yılında terör örgütü PKK’ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP’liler tarafından verildiği öğrenildi.

Eylemi görüntülemek isteyen gazetecilere HDP’lilerden hakaret
Geceyi HDP il binası önünde geçiren Akar ailesinin, eylemini görüntülemek isteyen gazetecilere partililer tarafından tepki gösterildi. Bazı HDP’liler, görüntü almak isteyen basın mensuplarına hakaret ederek bölgeden ayrılmasını istediler. Bunun üzerine basın mensupları da görevlerini yaptıklarını ve oturma eylemi boyunca burada olacaklarını söylemesi üzerine partililer, gazetecilerin yanından uzaklaştı.
Kürtçe konuşan anne Akar, "HDP’liler bizimle görüşmek istedi az önce içeri girdik. Benden eylemi sonlandırmamı istediler. Ben de onlara oğlum getirilene kadar oturma eyleminden vazgeçmiyorum dedim. Nişanlı olan oğlumun iki hafta sonra düğünü var. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Gelsin nişanlısı onu bekliyor" diye konuştu.
Akar ailesinin HDP il binası önündeki bekleyişi sürüyor.

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi

Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan anne, geceyi HDP il binası önünde geçirdi
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