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Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Çarşamba gününden bu yanan haber alınamayan Mehmet Akar'ın (20) annesi Hacire Akar (49), oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binasında başlattığı oturma eylemini ikinci günde sürdürüyor.

Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Çarşamba gününden bu yanan haber alınamayan Mehmet Akar'ın (20) annesi Hacire Akar (49), oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binasında başlattığı oturma eylemini ikinci günde sürdürüyor. HDP'lilerin gazetecilere tepki gösterdiği il binası kapısında geceyi geçiren Hacire Akar, "Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Gelsin 15 gün sonra düğünü var" dedi.
Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, Çarşamba günü ayrıldığı evine dönmedi. İnşaatta çalışan oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar'ın en son HDP İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi.
Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Anne Akar, partinin kapı camını çekiçle kırarak, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek, oturma eylemi başlattı. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar'ın, diğer oğlu Fırat Akar'ın 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.
PARTİLİLERDEN GAZETECİLERE TEPKİ
Geceyi HDP binasında geçiren Akar ailesinin, eylemini görüntülemek isteyen gazetecilere partililer tarafından tepki gösterildi. Bazı HDP'liler, görüntü almak isteyen basın mensuplarına hakaret etti.
'GELSİN 15 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VAR'
Anne Hacire Akar, nişanlı olan oğlunun iki hafta sonra düğünü olduğunu belirterek, "Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Gelsin nişanlısı bekliyor. Gelsin 15 gün sonra düğünü var. Ne yemek yiyeceğim, ne su içeceğim. Onlardan çocuğumu istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyorOğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyorOğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyorOğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor

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