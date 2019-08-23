HABER

Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

'OĞLUM GELMEDEN GİTMEM' Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, HDP tarafından kaçırıldığını iddia edip, dönmesi için parti binası önünde yaptığı oturma eylemi sürüyor.

'OĞLUM GELMEDEN GİTMEM'
Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, HDP tarafından kaçırıldığını iddia edip, dönmesi için parti binası önünde yaptığı oturma eylemi sürüyor. Hacire Akar, "Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam. Bir internet sitesine röportaj vermiş. Görüntülü röportajda halasının torunuyla zorla nişanlandırıldığını, evlenmek istemediği için evden ayrıldığını ve zorla gitmediğini söylemiş. Görüntüdeki kişi oğlum ama belki başına silah dayadılar. Hap vermişler, sarhoş etmişler. Oğlumun telefonu evde. Ben oğluma ulaşamıyorum. Başkası nasıl ulaşıyor da konuşuyor? Kim buldu da konuştu, nasıl ulaştılar?" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERO iddialara böyle cevap verdiO iddialara böyle cevap verdi
Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)
Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamışSezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Ve Falcao resti çekti! Sıcak gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Son dakika Samsun'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor, kayıp vatandaşlar var

Korkutan açıklama: Kayıp vatandaşlarımız var

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Bodrum'da yanan alan havadan görüntülendi!

Acı tablo! Havadan böyle görüntülendi

PKK'nın 'sokağa çıkın' çağrısı halktan karşılık bulmadı!

'Kayyum' kararı sonrasında PKK'nın çağrısı karşılık bulmadı

Tunceli'de sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sıcak çatışma! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.