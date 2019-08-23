Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (3)- Yeniden

'OĞLUM GELMEDEN GİTMEM'

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, HDP tarafından kaçırıldığını iddia edip, dönmesi için parti binası önünde yaptığı oturma eylemi sürüyor. Hacire Akar, "Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam. Bir internet sitesine röportaj vermiş. Görüntülü röportajda halasının torunuyla zorla nişanlandırıldığını, evlenmek istemediği için evden ayrıldığını ve zorla gitmediğini söylemiş. Görüntüdeki kişi oğlum ama belki başına silah dayadılar. Hap vermişler, sarhoş etmişler. Oğlumun telefonu evde. Ben oğluma ulaşamıyorum. Başkası nasıl ulaşıyor da konuşuyor? Kim buldu da konuştu, nasıl ulaştılar?" dedi.

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