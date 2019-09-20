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Oğlunun darbettiği engelli kadın hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Karabağlar'da yaklaşık iki ay önce oğlu tarafından darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan görme engelli kadın, yaşam savaşını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaklaşık iki ay önce darbedilen 75 yaşındaki görme engelli kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da Eskiizmir Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşayan görme engelli 75 yaşındaki Görgün Baştosun'dan haber alamayan kızları, eve gittiklerinde annelerinin darp sonucu yaralı şekilde yattığını gördü.

Hayati tehlike kaydıyla sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baştosun, bir süre sonra özel hastaneye sevk edildi.

Eşinden boşandığı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen oğlu Bekir Baştosun (50) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve annesinin düştüğünü beyan eden Bekir Baştosun, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespit edilen bir görgü tanığının ifadesi doğrultusunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görgün Baştosun'un, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Baştosun'un cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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