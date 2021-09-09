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Oğlunun diş teli tedavisi için katılmıştı! OnlyFans yıldızı Elaina St James binlerce dolar kazanıyor

09.09.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 yaşındaki Elaina St James, oğlunun diş teli tedavisinin ücretini ödeyebilmek için OnlyFans hesabı açtığını itiraf etti. Uygulamada popülerleşen James, kazandığı ücret ile herkesi şaşırttı.

Oğlunun diş teli tedavisi için katılmıştı! OnlyFans yıldızı Elaina St James binlerce dolar kazanıyor

50’li yaşlarındaki OnlyFans modeli, siteye sadece oğlunun diş teli tedavisini ödemek için katıldığını ancak kazancının artması üzerine bunu tam zamanlı bir işe dönüştürdüğünü söyledi. OnlyFans hesabı açmadan önce vücudunu beğenmediğini ve kendisini gizlemek için hep bol kıyafetler giydiğini söyleyen James, sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan kadınlardan ilham aldığını belirtti.

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SADECE DİŞ TELLERİNİ ÖDEMEK İSTİYORDU

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OnlyFans sayesinde oğlunun diş teli tedavisini ödeyecek kadar para kazanabileceğini düşünen anne, elde ettiği popülerlikle ayda 15 bin dolar gelire sahip. Özellikle kendisini 25-35 yaş aralığındaki kişilerin takip ettiğini ifade eden James, “Güven ve kendi vücudunu kabul etmek çok önemli. Gülümsüyorum ve kendimi seviyorum. Hayranlarım buna bayılıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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