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  4. Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı! Polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı! Polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

29.01.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı! Polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., bir villada oğlunun doğum gününü kutlarken yakalandı. Baskına gelen polislere rüşvet olarak 500 bin TL ve bir yat teklif eden O.K., gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak' suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villada olduğu bilgisine ulaştı.

Villaya baskın yapan polis, O.K.'yı, oğlunun doğum gününü müzik eşliğinde kutladığı sırada yakaladı.

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POLİSLERE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Operasyona gelen polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 500 bin TL nakit para ve yat teklif eden O.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)


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