HABER

Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren sanık: Beni evlatlarım için bırakın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

BURSA'da, ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43), doğum günü olan oğlu F.G.'yi (11) almak için gittiği evde tabancayla vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim olan Birgül Günar'ın (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren sanık: Beni evlatlarım için bırakın

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar'ı (43), doğum günü olan oğlu F.G.'yi (11) almak için gittiği evde tabancayla vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim olan Birgül Günar'ın (38) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Günar, "Beni onlar için bırakın. Evlatlarımın bana ihtiyacı var" dedi.
Olay, 2017 yılının Kasım ayında, Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül Günar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası, fabrika işçisi Erdoğan Günar'ı terk ederek, ayrı yaşamaya başladı. Oğul F.G. ise bu süreçte babasıyla birlikte kalmayı sürdürdü. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve gitti; ancak eşi ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birgül Günar, eline aldığı tabancayla Erdoğan Günar'a 5 el ateşl etti. Kanlar içinde yere yığılan Günar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Birgül Günar ise oğlunu da alıp, karakola giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Birgül Günar hakkında, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'EVLATLARIMIN BANA İHTİYACI VAR'
Tutuklu sanık Birgül Günar'ın yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya taraf avukatları ile Erdoğan Günar'ın annesi Hatice ve kardeşi Sedat Günar da katıldı. Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, olay günü oğlunu almaya giden Birgül Günar'ın, Erdoğan Günar'ı tabancayla 5 el ateş ederek, öldürdüğünü belirtip, 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak ve eşine karşı işlediğini kaydetti. Şikayetçilerin avukatı ise savcının mütalaasına katıldıklarını, sanığa bu suçtan en ağır cezanın verilmesini istediklerini dile getirdi. Sanık avukatı da müvekkilinin karar aşamasına gelinen davada, adli kontrolle tahliyesini talep etti.
Duruşmada söz alan Birgül Günar, olay günü eve oğlunu almaya gittiğini, eşinin o saatte işte olacağını düşündüğünü belirterek, "2 çocuğum var, hakim bey. Beni onlar için bırakın. 2 evladımın bana ihtiyacı var" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Birgül Günar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, savunma için de ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Oğlunun doğum gününde kocasını öldüren sanık: Beni evlatlarım için bırakın

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
İnternetten satılık şahinİnternetten satılık şahin
Karaman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklamaKaraman’da bıçaklama olayına karışan 2 şahsa tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.