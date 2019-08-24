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Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49) parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 gündür devam ediyor.

Mücahit YOLCU- Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (20) HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49) parti binası önünde başlattığı oturma eylemi 3 gündür devam ediyor.

Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Aziz (53) ile Hacire Akar çiftinin ortanca oğlu Mehmet, Çarşamba günü evden ayrıldıktan sonra dönmedi. Hacire Akar, Perşembe günü HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki il binasına geldi. Partinin kapı camını çekiçle kıran anne Akar, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar'ın getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Eşi Aziz ve çocukları ile bazı yakınlarının da destek verdiği Akar, parti önünde ikinci geceyi geçirdi.

Eylemini 3 gündür devam ettiren Akar’ın diğer oğlu Fırat Akar'ın, 2004 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bilgisinin de aileye HDP'liler tarafından verildiği bildirildi.

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