HABER

Oğlunun dönmesini isteyen annenin HDP'deki eylemi 3'üncü günde (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

OĞLU TESLİM OLDU, EYLEMİNİ SONLANDIRDI Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek, 3 gün önce HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, Mehmet Akar'ın emniyete gidip, teslim olmasıyla sona erdi.

OĞLU TESLİM OLDU, EYLEMİNİ SONLANDIRDI Diyarbakır'da Hacire Akar'ın, oğlunun dağa kaçırıldığını iddia ederek, 3 gün önce HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, Mehmet Akar'ın emniyete gidip, teslim olmasıyla sona erdi. Polis merkezine giden Mehmet Akar'ın ifade işlemleri sürerken, Hacire Akar'ın da oğlunu görmek için HDP il binasından ayrıldığı belirtildi. AİLE YAKINLARI İLE HDP'LİLER ARARASINDA KAVGA Öte yandan Hacire Akar, oturma eylemini sonlandırmadan önce yakınları ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre, Akar ve yakınları ile binadan uzaklaşmalarını söyleyen 2 partili arasında tartışma çıktı. HDP'liler ve Akar'ın yakınlarının tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Fındık işçileri yara sarıyorFındık işçileri yara sarıyor
Sağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurduSağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Türkan Sultan'a kural bozduran film!

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması!

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Avşa'da feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı! Yaralılar var

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.