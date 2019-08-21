HABER

Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 00:10 | Son Güncelleme

Aksaray’da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçi’nin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR’a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Oğlunun düğün davetiyesini dağıtan baba kazada öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray-Ortaköy karayolunda meydana geldi. 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun davetiyelerini akrabalarına dağıtmak için yola çıkan Mehmet Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY350 plakalı otomobil, Aksaray'dan Ortaköy istikametine giderken, sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 42 V 7440 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Kamil Yıkmış (60) idaresindeki 68 T 0199 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Mustafa Çiftçi olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki yeğeni Caner Çiftçi (10) ve hafif ticari araç sürücüsü Kamil Yıkmış yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Çiftçi’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


PARTNERCem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...Cem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...
Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildiYağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya  yerleştirildi
Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktıKötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: MLKP ile ABD'liler görüştü

Süleyman Soylu açıkladı: MLKP ile ABD'liler görüştü

Kadıköy'de eylem gerginliği

Kadıköy'de eylem gerginliği

Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.