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Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Karasu ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski mahalle muhtarı Ali İhsan Tunca (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski mahalle muhtarı Ali İhsan Tunca (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Tunca, hafta sonu Karasu’da oğlunun düğününde yakınlarıyla birlikte oyunlar oynayıp eğlendi. Düğünde aniden fenalaşan Tunca, düğün salonuna gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tunca buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ali İhsan Tunca, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tunca'nın düğün sırasında çok mutlu olduğu ve doyasıya eğlendiği çekilen görüntülere yansıdı.
Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Tunca'nın cenazesi bugün Kocaali ilçesinin Açmabaşı Mahallesi’nde öğle namazı sonrası toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldüOğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldüOğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldü

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