HABER

Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski muhtar öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski mahalle muhtarı Ali İhsan Tunca (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde oğlunun düğününde kalp krizi geçiren eski mahalle muhtarı Ali İhsan Tunca (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kocaali ilçesi Açmabaşı Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Tunca, hafta sonu Karasu’da oğlunun düğününde yakınlarıyla birlikte oyunlar oynayıp eğlendi. Düğünde aniden fenalaşan Tunca, düğün salonuna gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tunca buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ali İhsan Tunca, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunca'nın düğün sırasında çok mutlu olduğu ve doyasıya eğlendiği çekilen görüntülere yansıdı. Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Tunca'nın cenazesi bugün Kocaali ilçesinin Açmabaşı Mahallesi’nde öğle namazı sonrası toprağa verildi.

'Pes' dedirten olay! Onlarcası bu halde bulundu'Pes' dedirten olay! Onlarcası bu halde bulundu
251 Şehit için 251 Fidan251 Şehit için 251 Fidan
50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar/ Ek fotoğraflar50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Esenyurt'ta metrobüste yangın

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.