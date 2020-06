Oğlunun eğitimi için biriktirdiği para sobada yanmıştı! Bakan Albayrak güzel haberi verdi

"BAKANIMIZIN ARAMASINA ÇOK DUYGULANDIM"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini aradığını söyleyen Gülşen Hayta, "Dünden bu güne kadar yaşadıklarım Türkiye'nin hemen hemen her yerinden hayırseverlerimiz aradılar. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak aradı onun araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Şunu ben daha iyi anlamış oldum ki biz doğru da yapsak yanlış da yapsak ne yaparsak yapalım yanımızda desteğini hizmetini merhametini esirgemiyor bizden. Ben Bakanımızın aramasına çok duygulandım. Allah bir kere değil bin kere razı olsun devletimize Allah zeval vermesin. Bakanımızla mağduriyetimi konuştuk probleminin giderileceğini ve giderildiğini söyledi. Telefon numarasını kaydetmemi söyledi. Her zaman araya bileceğimi söyledi. Bir Bakanın bu şekilde hizmet amaçlı söylemesi beni çok onurlandırdı. Her zaman arayabileceğimi söyledi. Ben de Merkez Bankasının sıkıntımı giderdiğini söyledim. Bu şekilde bir görüşme yaptık" dedi.

"BENİM MAĞDURİYETİM GİDERİLDİ"

Paralarının değiştirildiğini de kaydeden Hayta, "Merkez Bankasından aradılar. Allah onlardan da razı olsun bütün çalışanlarından. Çok ilgilendiler. Çok duyarlı davrandılar. Olayın peşini bırakmadılar. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Benim mağduriyetim giderildi inşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Ben sıkıntımı giderdim daha fazlasını da istemiyorum. Olmayanlara da yardım etsinler. Yanan paraları kutunun içerisinde muhafaza ettim hiç dokunmadım. Bütün parçaları topladım Merkez Bankasına götürdüm incelediler. Daha sonra beni arayacaklarını söylediler. Paranın kriminal teste gideceğini ve mağduriyetimin giderileceğini söylediler" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)