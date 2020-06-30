Oğlunun eğitimi için biriktirdiği para sobada yanmıştı! Bakan Albayrak güzel haberi verdi

Çankırı merkezde 84 yaşındaki engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin lirayı bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu. Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı. Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta, Merkez Bankasına da müracaat ederek yanan banknotların doğrulanması talebinde bulundu. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ Çankırı'da oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta’nın mağduriyeti giderildi. Hayta’nın yanan tüm paraları, seri numaralarının tespit edilmesinin ardından Merkez Bankası tarafından değiştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası başta olmak üzere pek çok yardım kuruluşu üzüntülü annenin mağduriyetinin giderilmesi için adeta seferber oldu. Çocuğunun bir yıllık eğitim masrafını sobada yakan Hayta’nın Merkez Bankasına başvurması sonrasında seri numaralarının tespit edilmesiyle yanan banknotlar değiştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Çankırı’da bulunan anneyi arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ailenin yanında olduklarının bilinmesini istedi. GELEN DİĞER YARDIMLARI GERİ ÇEVİRDİ Sıcak havalarda kullanmadığı sobayı engelli annesinin isteği üzerine yakan ve kuzine kısmında sakladığı paraları da yanlışlıkla küle çeviren Gülşen Hayta’ya Türkiye’nin pek çok yerinden yardım talepleri de geldi. Oğlunun tüm eğitim masraflarını karşılamak isteyen yardım derneklerin yanı sıra bireysel olarak da aileye para yardımı taleplerini geri çeviren Gülşen Hayta, kendi mağduriyetinin giderildiğini ve başka yardıma muhtaç kişilerin olduğunu kaydederek talepleri geri çevirdi. Hayta, bu davranışıyla da büyük takdir topladı.