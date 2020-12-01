Oğlunun en yakın arkadaşına aşık oldu

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Dawn Norhtey oğlunun arkadaşı ve o zamanlar 20 yaşında olan Takhari Aldridge ile tanışır tanışmaz gençten etkilendi.
Dawn’ın 18 yaşındaki oğlu Callum Northey ve Takhari 2017’de yüz yüze tanışmadan önce üç yıl boyunca çevrimiçi oyun arkadaşlığı ettiler.
Yedi ay sonra Dawn ve Takhari bir öğleden sonra öpüştüler ve o günden beri hiç ayrılmadılar. İki çocuk annesi olan Dawn, oğlu Callum’un ilişkilerinden dolayı mutlu olduğunu ancak diğer çocuğunun bu ilişkiyi kabul etmediğini söyledi.
Dawn ilişkisi hakkında “Takhari ile ilk tanıştığımda 18 yaşında birini çekici bulmuş olmama inanamadım. Neyse ki o da benden etkilendi ve şimdi birbirimize sırılsıklam aşığız” dedi.
2014’ün Temmuz ayında Dawn’ın oğlu Callum, Xbox oyunları oynarken Takhari ile çevrimiçi bir platformda tanıştı. Sonraki üç yıl boyunca ise her gün online olarak konuştular, ta ki Takhari 2017’de Callum’u evine davet edene kadar.
O sıralarda evli olan Dawn, online arkadaşıyla buluşması için oğlunu yaklaşık 500 km uzaktaki Glasgow’a götürdü.
Takhari’yi gördüğü ilk anı anlatan Dawn “Eve girer girmez kapıda ayakta duran Takhari’yi gördüm. Uzun boylu, esmer ve çok yakışıklıydı. İçeri girdik ve oğlanlar oyun oynarken biz de Takhari’nin annesiyle sohbet ettik” dedi.
Bir süre sonra Dawn’ın 15 yıllık evliliği 2018’de sona erdi. Çift boşandıktan bir süre sonra Callum, Takhari’yi evlerine davet etti.
Dawn “Takhari ziyarete geldiğinde onu göreceğim için çok heyecanlandım. Evin etrafında onu izleyip durdum. Her gün kendime çok yaşlı olduğumu, bunun aptalca bir çarpılma olduğunu söyleyip durdum” dedi.
Sonraki hafta Takhari’yi evine bırakırken onu tanıma şansı bulduğunu söyleyen Dawn “Hayatlarımız hakkında konuştuk. Onun ne kadar olgun biri olduğunu bilmiyordum. Eve vardığımızda Takhari aniden uzandı ve beni öptü. İnanamadım. Benden hoşlandığını bilmiyordum” dedi.
Birkaç gün içinde Takhari’nin annesi ikilinin mesajlaşmalarını görünce oğlunu kapının önüne koydu. Bunun üzerine Takhari’ye evini açtığını söyleyen Dawn “Takhari’nin gidecek hiçbir yeri yoktu, bizimle yaşayabileceğini söyledim. Oğluma olanları anlatmam gerekiyordu ama çok korkmuştum. O gece Callum’a Takhari ve aramdaki romantik duygulardan bahsettim. Eğer istemezse bu ilişkiyi hemen bitirebileceğimi söyledim. Ama Callum sorun olmadığını söyledi. Hiç o kadar rahatlamamıştım” dedi.
Callum ilişkilerini bir sorun olarak görmese de, çift bazı eleştirilerle karşılaşıyor. Sokakta Takhari ile el ele tutuştuğunda insanların kötü bakışlarını yakaladığını söyleyen Dawn “Ailemden biri bile Takhari’yi istismar ettiğimi söyledi. Çok korkutucuydu” dedi.
Aralarındaki 22 yaşa rağmen çift hiç olmadığı kadar mutlu. “Takhari bana yeni bir yaşam verdi” diyen Dawn “O ve Callum hala yakın arkadaşlar. Aramızdakiler arkadaşlıklarını etkilemedi. Takhari’nin annesi bizi onaylamıyor, ama umarım bir gün o da olur. İnsanların ilişkimizi neden yargıladığını anlamıyorum. Biz sadece aşığız ve mutluyuz. Çoğunlukla aradaki yaş farkını unutuyoruz” dedi.