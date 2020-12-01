Oğlunun en yakın arkadaşına aşık oldu

İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Dawn Norhtey oğlunun arkadaşı ve o zamanlar 20 yaşında olan Takhari Aldridge ile tanışır tanışmaz gençten etkilendi.

Dawn’ın 18 yaşındaki oğlu Callum Northey ve Takhari 2017’de yüz yüze tanışmadan önce üç yıl boyunca çevrimiçi oyun arkadaşlığı ettiler.

Yedi ay sonra Dawn ve Takhari bir öğleden sonra öpüştüler ve o günden beri hiç ayrılmadılar. İki çocuk annesi olan Dawn, oğlu Callum’un ilişkilerinden dolayı mutlu olduğunu ancak diğer çocuğunun bu ilişkiyi kabul etmediğini söyledi.

Dawn ilişkisi hakkında “Takhari ile ilk tanıştığımda 18 yaşında birini çekici bulmuş olmama inanamadım. Neyse ki o da benden etkilendi ve şimdi birbirimize sırılsıklam aşığız” dedi.

2014’ün Temmuz ayında Dawn’ın oğlu Callum, Xbox oyunları oynarken Takhari ile çevrimiçi bir platformda tanıştı. Sonraki üç yıl boyunca ise her gün online olarak konuştular, ta ki Takhari 2017’de Callum’u evine davet edene kadar.

O sıralarda evli olan Dawn, online arkadaşıyla buluşması için oğlunu yaklaşık 500 km uzaktaki Glasgow’a götürdü.