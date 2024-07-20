Oğlunun evine misafirliğe gitti! Canından oldu

Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde dün öğle saatlerin meydana gelen olayda, Van'da yaşayan Ahya Mehmetoğlu (77), yakınlarının taziyesine katılmak üzere oğlu Nusret Mehmetoğlu’nun (50) misafir olarak gelmişti. Bugün baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Nusret Mehmetoğlu yanındaki tabancayla babası Mehmetoğlu’nu ve kardeşi Lezgin Mehmetoğlu’nu vurdu.

Silah seslerine gelen yakınlarının ihbar etmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Ahya Mehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği, Lezgin Mehmetoğlu’nun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Baba Mehmetoğlu’nun cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırırken, durumu ağır olan kardeşi Lezgin Mehmetoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Nusret Mehmetoğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır