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Oğlunun gözünün önünde karısını öldürüp bıçağı yıkadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Adana'da kıskandığı eşini 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde kalbinden ve boğazından bıçaklayarak öldüren kocanın olaydan sonra serinkanlı bir şekilde bıçağı yıkayıp yanına aldığı ve oğlunu alnından öpüp, "Hakkını helal et" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyislik yapan 6 çocuk sahibi Yusuf Aziz Avcı (55) kendisini aldattığı düşüncesiyle eşi Leyla Avcı'yı (50) sürekli darp etmeye başladı. Çocukları için susan kadın, en son yaz aylarında yediği feci bir dayak sonrası polise giderek şikayetçi oldu.

Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından kocaya uzaklaştırma verildi. Uzaklaştırma verildiği dönemde kadın, kocasından boşanmak istediğini söyledi ancak kocası tarafından ölüm tehdidi alınca korkup, boşanmaktan vazgeçti. Aralık ayında da evden uzaklaştırma cezası biten kocası eve döndü.

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ALDATMA İDDİASIYLA SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜ

Seyislik yapan koca, eşine para da vermediği için kadın tarlalarda tarım işçisi olarak çalışarak para kazanmaya çalıştı. Buna rağmen koca, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla eşini sürekli dövdü. Dün sabah da aynı sebeple evde kavga çıkararak 13 yaşındaki oğlu Abdullah Can Avcı'nın yanında eşini kovalamaya başladı. Kadın banyoya sığındı ancak şahıs, kapıyı açıp banyoda kadını kalbinden ve boğazından bıçakladı.

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"BIÇAĞI YIKADI, OĞLUNU ÖPÜP HELALLİK İSTEDİ"

Banyodan çok soğukkanlı bir şekilde çıkan koca, önce lavaboya gidip bıçağı ve kanlı elini yıkadı. Daha sonra ise korkudan kaçan oğlunu bulup onu alnından öperek "Hakkını helal et, ben gidiyorum" diyerek bıçağı da cebine koyup evden ayrıldı. Çocuk babası gittikten sonra hemen polisi arayarak "Babam annemi bıçakladı yetişin" dedi. Bu arada sesleri duyan komşuları da eve geldi. Kadını kanlar içinde gören komşuları, hemen evin yanındaki sağlık kabini çalışanlarına haber verdi. Ancak sağlık kabini çalışanı hemşireler, kadının öldüğünü belirledi. Bu arada olay yerine polis geldi. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Buradan da otopsinin ardından ceset yakınları tarafından alınarak Diyarbakır'da toprağa verildi. Katil kocanın yakalanması için operasyonlar devam ediyor. +

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neler oluyor bu millete anlamış değilim yazık değil mi ortada kalan 6 çocuğa girmiş 50-60 yaşına tutturmuşlar kıskançlık yahu kadına zaten zindan hayatı yaşatmışsın bu kadın seni çok sevse de yediği dayaklardan sonra seni çok sevmesini bekleme kimse mutlu ve huzurlu yuvasını yıkmaz kadın olsun erkek olsun eğer yuvasında mutluysa birbirlerini seviyorlarsa kimse kimseyi aldatmaz. Elleriniz kırılsın ya şu kadınlara şiddet bitmedi cinayetler bitmedi. Eşini darp eden eşleri şikayetçi olduğu zaman serbest kaldığı sürece malesef kadın cinayetleri bitmicekkkk
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