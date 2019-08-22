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Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını öne süren anne, HDP İl Binası’nda oturma eylemi başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturma eylemi başlattı. Acılı anne Akar, oğlunun teslim edilmediği sürece binanın girişinde oturacağını belirterek "HDP’liler fare kovalayan kediler gibi insanların kapısının önünde bekliyor. Gençleri boş buldukları anda kapıp götürüyorlar. Kimse bunlara inanmasın oğlumu istiyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Akar ailesinin oğlu Mehmet Akar (22), dün çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar’ın en son HDP İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığını tespit eden anne Hacire Akar, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunarak Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki HDP İl Binası’na geldi. Burada HDP’li yöneticilerle görüşen acılı anne Akar, oğlunun en son buraya geldiğini ve hemen getirilmesini istedi. Oğlunu parti binasında görmediklerini belirten HDP’li yöneticilerin açıklamaları üzerine binanın ana giriş kapısı önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemi sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan anne Hacire Akar, Türkçe konuşamadığını ve bu yüzden Kürtçe bildiğini belirterek, "Ben Türkçe bilmiyorum. Oğlum inşaatta sıvacı olarak çalışıyordu. Geçimini sağlıyordu. Oğlum dün akşamdan buyana eve gelmedi. Cep telefonunu evde unutmuştu kontrol ettiğimizde HDP’li biriyle görüşme sağladığını ve Belediye binasına kayyum atanmasından dolayı HDP’lilerin organize ettiği izinsiz gösteriye katılmak için Diyarbakır’a geldiğini öğrendik. En son bu binaya girmiş ve daha çıkmamış. Oğlum 22 yaşındaydı, nişanlıydı ve 15 gün sonra düğünü vardı. Düğünden sonra 3 ay eşinin yanında kaldıktan sonra vatani görevini yapması için askere gönderecektim. Burada oturmamın sebebi oğlumu istiyorum ve oğlumu getirseler buradan kalkıp evime gideceğim. Oğlumu getirmeseler evim burasıdır, işim burasıdır. Sabah 5’e kadar burada oturacağım, getirmeseler ya Allah bana verecek yada onlara verecek. Ben AK Parti’ye yada hükumete çağrıda bulunmuyorum, HDP’ye çağrıda bulunuyorum. Çünkü AK Parti ve hükumet bana bir şey yapmamış. HDP öyle yapıyor. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan anne Akar, "HDP olmuş kedi, gençler olmuş fare, gençler nasıl evden çıkar çıkmaz kedi gibi gençleri kapıyorlar, daha artık nereye gönderirlerse. Diyarbakırlı gençlere çağrım kandırmasınlar. HDP ve BDP onları kandırıyor. Kendilerine para alıyorlar. Her genç başına 100 bin lira alıp sonrada ceplerini dolduruyor. Neden insan haklarından kimse gelmiyor. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelsinler neden ortada yoklar" diye konuştu.

Hacire Akar’ın, diğer oğlu Fırat Akar’ın 2004 yılında terör örgütü PKK’ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP’liler tarafından verildiği bildirildi.

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