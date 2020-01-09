Oğlunun katiline verilen cezayı az buldu

Oğlunun katiline mahkemenin verdiği cezayı az bulunan baba, adliye önünde basın açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde 2018 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Engin Buğra Akyüz’ü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican K.’nin (24) yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında mahkeme, Alican K.’yı "öldürmek" suçundan 18 yıl, silah suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

"Savcı müebbet istedi, mahkeme 18 verdi"

Ölen gencin babası Seydi Ahmet Akyüz, Samsun Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunarak oğlunun katiline verilen cezanın az olduğu görüşünü dile getirdi. Kravat takana ’iyi hal’ uygulanmasının yanlış olduğunu belirten acılı baba Akyüz, "Savcı mütalaada sürekli müebbet istedi. Çocuğumu vuran kişinin birçok sabıkası vardı. Mahkeme, katili 18 yıl gibi gülünç bir ceza ile cezalandırıldı. Ben bu cezanın düzeltilmesini istiyorum. Devletimin bunu düzelteceğinden hiçbir endişem yok" dedi.

