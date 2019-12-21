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Oğlunun kaza yaptığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Oğlunun kazaya karıştığını öğrenen anne kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Celal Ö. idaresindeki 01 ZV 370 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bulvara giriş yaptı. O sırada bulvar üzerinde seyreden Uğur K. idaresindeki 34 PSR 46 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Celal Ö. (50), Ayşe Ö. (40) Mehmet C. Ö. (11) ve diğer otomobil sürücüsü Uğur K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Oğlunun kazaya karıştığını duyan anne Müzeyyen K. ve Ali R. K. ise kaza yerine geldi. Kaza yerinde gözyaşlarına hakim olamayan anne Müzeyyen K’yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirirken, bir trafik polisi ise su verdi.
Kaza sonrası trafiğe kapanan bulvar, araçların yol dışı edilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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