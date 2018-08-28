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Oğlunun kestiği ağacın altında kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, oğlunun kestiği kavak ağacının altında kalıp, ağır yaralanan Nazmi Yorulmaz (83), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oğlunun kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, oğlunun kestiği kavak ağacının altında kalıp, ağır yaralanan Nazmi Yorulmaz (83), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Tomarza'nın Kömür Mahallesi Söğütlükuyu Mevkii'nde meydana geldi. İsmail Yorulmaz (28), bahçelerinde bulunan kavak ağaçlarını hızarla keserken, babası Nazmi Yorulmaz da ona yardım etmek istedi. İsmail Yorulmaz'ın kestiği ağaçlardan biri, babasının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ağacın altından ağır yaralı olarak çıkardığı Nazmi Yorulmaz, kaldırıldığı Tomarza Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Oğlu İsmail Yorulmaz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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