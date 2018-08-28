Oğlunun kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, oğlunun kestiği kavak ağacının altında kalıp, ağır yaralanan Nazmi Yorulmaz (83), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay Tomarza'nın Kömür Mahallesi Söğütlükuyu Mevkii'nde meydana geldi. İsmail Yorulmaz (28), bahçelerinde bulunan kavak ağaçlarını hızarla keserken, babası Nazmi Yorulmaz da ona yardım etmek istedi. İsmail Yorulmaz'ın kestiği ağaçlardan biri, babasının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ağacın altından ağır yaralı olarak çıkardığı Nazmi Yorulmaz, kaldırıldığı Tomarza Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Oğlu İsmail Yorulmaz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Savaş kızışıyor! AB'den Trump'a tokat gibi yanıt
İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Kilolarca altın ve para takıldı! Aşiret kızının düğünü dudak uçuklattı
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki
Van Gölü için Süphan Dağı'na tırmanmışlardı, İngiliz uçağını buldular
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Okuyucu Yorumları 0 yorum