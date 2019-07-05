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Oğlunun kullandığı traktörün altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı hareket halindeki traktörden düşüp yaralanan Ramazan Uzakgider (66), kaldırıldığı hastanede öldü.

Oğlunun kullandığı traktörün altında kalıp öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı hareket halindeki traktörden düşüp yaralanan Ramazan Uzakgider (66), kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Uzakgider, saman balyası taşıyan oğlu Bayram Uzakgider'in (40) kullandığı 20 P 7268 plakalı traktöre bindi. Traktörle arkasındaki römorkun arasında duran Ramazan Uzakgider, hareket halindeyken dengesini kaybedip, düştü. Babasının düştüğünü gören Bayram Uzakgider, traktörü durdurup, ambulans çağırdı. Başını çarpıp ağır yaralanan Ramazan Uzakgider, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram Uzakgider, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Oğlunun kullandığı traktörün altında kalıp öldü

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