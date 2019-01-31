Oğlunun kullandığı traktörün römorkundan düşen kadın öldü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde oğlunun kullandığı traktörün römorkundan düşen Elmas Sakıt (55), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İznik’in kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladaki işlerini bitirip eve dönmek için yola çıkan Lütfü Sakıt (35) yönetimindeki 16 Jİ 421 plakalı traktörün römorkunda seyahat eden annesi Elmas Sakıt, dengesini kaybedip, yola düştü. Başından ağır yaralanan evli ve 3 çocuk annesi Sakıt, oğlunun çağırdığı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sakıt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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