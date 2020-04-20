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  4. Oğlunun motosikletindeki yazıyı görünce isyan etti: 'Parayı veren benim'

Oğlunun motosikletindeki yazıyı görünce isyan etti: 'Parayı veren benim'

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kilis'te oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle tepki gösteren Remzi Yırtıcı'nın yayınladığı video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Yırtıcı, salgın döneminde insanları tebessüm ettirebildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım- satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırdı. Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi. Yırtıcı, yere şive ile "Parasını ben verdim. Motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marks'ın. Ne bana, ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marks'ın bile haberi yok" dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marks fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Karl Marks

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Abi haklı beyler,dağılın! Ailesinden kimseye de benzemiyormuş,bir kere daha haklı,dağılın!:)
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