Oğlunun müstehcen filminde oynamıştı! Elizabeth Hurley gömleğinin içine hiçbir şey giymedi

Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolüyle tanınan 59 yaşındaki Elizabeth Hurley, gençlik iksirini günde en az 6 kere yaptığı şeye borçlu olduğunu söylemişti.

Hurley "Kendime söz verdiğim tek şey nemlendirici ve bolca kullanıyorum. Yüzüme günde yaklaşık altı kez ve boynuma günde yaklaşık 10 kez nemlendirici sürüyorum" diyerek sırrını paylaşmıştı.

Son dönemde oğlunun yönetmen olduğu "Strictly Confidential" filmindeki müstehcen sahneleri sosyal medyada tartışma konusu olan ünlü isim bu eleştirileri umursamadığını her zaman dile getiriyor.

Yıllara meydan okuyan ünlü isim Joan Collins'in evinden son çekim fotoğraflarını paylaşırken eskimeyen güzelliğini sergiledi.

Yaşlanmayan güzelliğiyle her zaman göz dolduran Liz Hurley gömleğinin içine hiçbir şey giymeden verdiği cesur pozla yine adından söz ettirdi.