HABER

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de meydana gelen kazada bir kadın hayatını kaybederken, aynı araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ayşe Gülen Özkan'ın yakınlarıyla birlikte oğlunun nikah törenine gittiği öğrenildi.

Kaza, Arnavutköy Habipler yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Oğullarının nikah töreni için Gümüşhane'den gelen aile, Bayrampaşa'daki nikah salonuna giderken bindikleri otomobil hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonrası defalarca takla atan araçta damadın annesi Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

(DHA)

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Nazilli Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreniNazilli Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreni
'Doğu Akdeniz Tatbikatı' brifingle tanıtıldı'Doğu Akdeniz Tatbikatı' brifingle tanıtıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Ankara'da deprem!

Ankara'da deprem!

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı! 9 ölü, 30 yaralı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Doğu Akdeniz’in en büyük tatbikatı başladı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.