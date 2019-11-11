HABER

Oğlunun nikahına giderken kaza sonucu vefat eden anne son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de oğlunun nikahına gittiği sırada hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Gülen Özkan memleketi Gümüşhane’de toprağa verildi.Torul Belediyesi Muhasebe Müdürü Ali Özkan’ın eşi olan Ayşe Gülen Özkan (50), Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.En mutlu günlerinde yaşadıkları acı nedeniyle güçlükle ayakta duran baba Ali Özkan ve oğlu Ömer Akın Özkan, Armutlu Mahallesi Camisi önünde taziyeleri kabul etti.

İstanbul Arnavutköy’de oğlunun nikahına gittiği sırada hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Ayşe Gülen Özkan memleketi Gümüşhane’de toprağa verildi.
Torul Belediyesi Muhasebe Müdürü Ali Özkan’ın eşi olan Ayşe Gülen Özkan (50), Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
En mutlu günlerinde yaşadıkları acı nedeniyle güçlükle ayakta duran baba Ali Özkan ve oğlu Ömer Akın Özkan, Armutlu Mahallesi Camisi önünde taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özkan aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, eşi Ali Özkan, oğlu Ömer Akın Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Önümüzdeki hafta Gümüşhane’de yapılacak oğlunun düğünü öncesinde İstanbul’daki nikahına giden Özkan ailesi dün Bayrampaşa’da bulunan nikah salonuna gitmek için Ferhat Demir yönetimindeki 34 DG 5995 plakalı araçla yola çıkmış, Arnavutköy-Habibler yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası önünde hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 BRG 405 plakalı kamyonete, ardından da başka bir otomobile çarpmıştı. Çarpışma sonrasında taklalar atan aracın içinde bulunan 5 kişiden damadın annesi Ayşe Gülen Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta bulunan sürücü Demir ile Kübra Özkan, Aysun Özkan ve Mustafa Özkan ise ağır yaralanmıştı.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Van'da Mehmetçik 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduVan'da Mehmetçik 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu
Fatih’te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandıFatih’te evde ölü bulunan kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş defnedildi

Türkiye günlerce 'Onları' konuşmuştu! Hüzünlü veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

MHP'den sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.