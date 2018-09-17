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Oğlunun nikahını kıyarken çok heyecanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 15 yıldan beri belediyede nikah memurluğu yapan Ramazan Arı, oğlu Baver ile gelini Emine Arı'nın nikahını kıyarken, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Oğlunun nikahını kıyarken çok heyecanlandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 15 yıldan beri belediyede nikah memurluğu yapan Ramazan Arı, oğlu Baver ile gelini Emine Arı'nın nikahını kıyarken, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.
Ergani'de sağlık sektöründe çalışan Baver Arı (24) ile Emine Karakaya (21) çiftinin nikahını, damadın nikah memuru olan babası Ramazan Arı kıydı. Ergani Aile Parkı'nda düzenlenen sade bir törenle kıyılan nikaha, gelin ve damadın arkadaşları İbrahim Halil Barut ve Elif Tok da nikah şahitliği yaptı.
Nikah memuru Arı, önce gelin Emine Karakaya'ya Baver Arı'yı kocalığa kabul edip etmediğini sordu. Gelin Karakaya'nın, 'evet' cevabına davetliler zılgıtlarla eşlik ederken, nikah memuru ve damadın babası Ramazan Arı, bu kez damat olan oğluna dönerek, "Evet Baver Arı, sıra sizde. Sizi sanki bir yerlerden tanıyorum, tanıştık mı daha önce?" diye sorması üzerine damat Baver Arı, kısa bir süre bekledikten sonra, "Ama baba" diye karşılık vermesi, masadakiler ve çevredekilerin gülüşmelerine yol açtı.
Kıyılan nikah sırasında ve sonrasında sık sık çok zorlandığını anlatan damadın babası ve nikah memuru Ramazan Arı, "16 yıllık nikah memuruyum. Bu kadar zorlanacağım düşünmüyordum. Çok zorlandım. Ergani ilçe merkezi ve dışında bir çok nikah kıydım. Ama bugün kadar zorlandığım kadar hiç zorlanmamıştım. Hatta belediye başkanına söyledim, gel nikahı kıy diye. Heyecanlı ve mutluyum. Hiç bir nikahta bu kadar heyecanlanmamıştım. Söze nerden başlayacağımı bilmiyorum. Kendi çocuğumun nikahını kıyacağım aklımın ucundan geçmezdi. Hayırlısı olsun, Allah utandırmasın. Bu mutlu günü hem bir baba olarak hem de bir nikah memuru olarak yaşıyorum. Çok farklı duygular yaşıyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

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Oğlunun nikahını kıyarken çok heyecanlandı

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