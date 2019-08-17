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Oğlunun nişanı için geldiği Alanya'da, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesine, oğlunun nişanı için gelen İbrahim Civan (46), denizde boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlunun nişanı için geldiği Alanya'da, denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesine, oğlunun nişanı için gelen İbrahim Civan (46), denizde boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acılı Civan ailesi, bugün yapılması planlanan nişanı erteledi.
Olay, perşembe günü saat 23.00 sıralarında, Alanya'nın Oba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sahilde meydana geldi. İbrahim Civan, sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu fark edilen Civan'ın yardımına sahildekiler koştu. Yüzerek, ulaşılan Civan, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Civan, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Civan, dün gece yaşamını yitirdi. İbrahim Civan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OĞLUNUN NİŞANI İÇİN GELMİŞ
Karaman'ın Ermenek ilçesinde oturan İbrahim Civan'ın, oğlunun nişanı için Alanya'ya geldiği belirtildi. Bugün nişanı olacak Zeynel Civan ise mutlu gününe hazırlanırken, babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Nişan ise ertelendi. İbrahim Civan'ın cenazesinin memleketi Ermenek'te toprağa verileceği öğrenildi.

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Oğlunun nişanı için geldiği Alanya'da, denizde boğulduOğlunun nişanı için geldiği Alanya'da, denizde boğuldu

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