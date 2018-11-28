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Oğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 08:09 | Son Güncelleme

ADANA'da çocuğunun okulundan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen Emrah E.

Oğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da çocuğunun okulundan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen Emrah E. (33), eski baraj kapaklarına çıkarak, intihara kalkıştı. Emrah E., polisin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçti.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarında bir kişinin dikenli tellerle çevrili bölümü geçip, aşağı sarktığını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kapakların üzerinde duran Emrah E., olay yerine gelen polis ekiplerine, atlayacağını söyledi. Polis, eşiyle sorunlarının olduğunu belirten Emrah E.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Düşme ihtimaline karşı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Polisin uzun uğraşı sonunda eyleminden vazgeçen Emrah E., itfaiye erinin bariyerlerdeki telleri kesmesinin ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. İfadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Emrah E.'nin oğlunun okuduğu ilkokuldan istendiği öne sürülen 55 lirayı ödeyemediği ve eşiyle sorunlar yaşadığı için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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Oğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştıOğlunun okulundan istenen parayı veremeyince intihara kalkıştı

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