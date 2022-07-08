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Oğlunun öldüğünü duyan annenin yürekleri yakan feryadı! Akşam doğum gününü kutlamıştı

08.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel halk otobüsüyle 21 yaşındaki Sametcan Osmanov İsmailov'un kullandığı hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ekmek dağıtımı yapan hafif ticari aracın sürücüsü 21 yaşındaki Sametcan Osmanov İsmailov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün akşam saatlerinde pasta alıp doğum gününü kutlayan oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Oğlunun öldüğünü duyan annenin yürekleri yakan feryadı! Akşam doğum gününü kutlamıştı

Saat 06.00 sıralarında Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen kazada, Karalar Mahallesi'ne seyir halinde olan Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami D. (47) yönetimindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan ölen sürücünün dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa doğum günü kaza
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