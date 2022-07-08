Oğlunun öldüğünü duyan annenin yürekleri yakan feryadı! Akşam doğum gününü kutlamıştı

Saat 06.00 sıralarında Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen kazada, Karalar Mahallesi'ne seyir halinde olan Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami D. (47) yönetimindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan ölen sürücünün dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

