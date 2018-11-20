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Oğlunun ölüm haberini alınca, sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bunalıma girdiği öne sürülen akaryakıt istasyonu çalışanı Aykut D.

Oğlunun ölüm haberini alınca, sinir krizi geçirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bunalıma girdiği öne sürülen akaryakıt istasyonu çalışanı Aykut D. (22), evinde iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Olayı haber alıp eve gelen Aykut D.'nin babası, oğlunun öldüğünü öğrenince, fenalık geçirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle 26. Cadde'de meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Aykut D., evde yalnız başınayken, kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları, Aykut D.'yi asılı bulup, bulunduğu yerden indirdi. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aykut D.'nin yaşamını yitirdiği saptandı.
Bu sırada olay yerine gelen, başka bir akaryakıt istasyonunda çalışan Aykut D.'nin babası, oğlunun ölüm haberini alınca, kapı önünde sinir krizi geçirdi. Üzüntüden kendisini yere atan babayı, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Aykut D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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Oğlunun ölüm haberini alınca, sinir krizi geçirdi

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