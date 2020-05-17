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Oğlunun ölümüne neden olan kişiyi 4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 00:20 | Son Güncelleme

Kütahya'da, Mustafa Ilgın (45), 4 yıl önce trafik kazasında oğlunun ölümüne neden olan Hakan İşgüzar’ı (42) trafikte sıkıştırıp aracına çarptıktan sonra sokak ortasında 4 el ateş ederek kaçtı. İşgüzar hastanede hayatını kaybederken, Ilgın ise polis ekiplerince yakalandı. Cinayeti itiraf eden ve internet üzerinden de ‘dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna’ ilişkin araştırmalar yaptığını belirten Ilgın, "Oğlumun ölümüne neden oldu, 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım." dedi.

Kütahya'da yaşayan Mustafa Ilgın, 4 yıl önce meydana gelen trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın’ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar’ı Evliya Çelebi Mahallesi’nde görerek takip etti.

Ilgın, otomobille, Hasan Polatkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan İşgüzar’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Mustafa Ilgın, kaza nedeniyle otomobilinden inen Hakan İşgüzar’a sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ettikten sonra kendi aracına binip olay yerinden kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan İşgüzar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında elektrik kurumunda çalıştığını belirledikleri katil zanlısı evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Ilgın'ı Akkent Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Ilgın, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerindeki bir bağ evinde sakladığını söyledi. Polis ekiplerince bağ evinde yapılan incelemede tabanca bulunurken, Mustafa Ilgın geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DİNEN ADAM ÖLDÜRME CEZASININ NE OLDUĞUNA İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Mustafa Ilgın, öldürdüğü Hakan İşgüzar’ın 2016 yılında oğlu Süleyman Ilgın’ın motosikletine çarparak ölümüne neden olduğunu ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını söyledi. Bu süre içerisinde ruhsatsız tabanca satın alıp internet üzerinden de ‘dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna’ ilişkin araştırmalar yaptığını anlatan katil zanlısı Ilgın’ın, "Oğlumun ölümüne neden oldu, 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Katil zanlısı Mustafa Ilgın’ın, Hakan İşgüzar’ı öldürdüğü anlar ise caddedeki bir işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; Hakan İşgüzar’ın kullandığı otomobile arkadan çarpan Mustafa Ilgın’ın kendi aracının arka koltuğundan tabancayı aldıktan sonra İşgüzar’ın yanına giderek 4 el ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kaçtığı görülüyor. Hakan İşgüzar'ın Süleyman Ilgın'a çarparak ölümüne neden olduğu trafik kazasıyla ilgili cezaevinde kaldığı ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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