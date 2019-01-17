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Oğlunun sakladığı uyuşturucuyu polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Denizli ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı - Bir kadın, oğlunun depoda sakladığı uyuşturucu polise verdi

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 aylık çalışmanın ardından kent merkezi ile İzmir'de daha önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, açılmayan binalara koçbaşı kullanarak girildi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen kent merkezinde 4, İzmir'de ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir evde dedektör köpeğinin yardımıyla krem kutusu ile sobanın altında uyuşturucu bulundu.

Aramalarda, 990 gram esrar, 80 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira, 5 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu arada, Merkezefendi Mahallesi'ndeki aramalarda bir eve giren polis ekipleri, binada detaylı arama yaptı. Bir kadın da oğlunun depoya sakladığı poşetteki uyuşturucuyu polise teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli esrar narkotik uyuşturucu

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