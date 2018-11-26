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Oğlunun şehit haberini alınca bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askeri personelden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın (45) annesi Şermin Şaylan(82), oğlunun şehit olduğu haberini alınca baygınlık geçirdi.

Engin ÖZMEN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)- İSTANBUL'un Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askeri personelden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın (45) annesi Şermin Şaylan(82), oğlunun şehit olduğu haberini alınca baygınlık geçirdi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan'ı, Mardin'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan Şermin Şaylan, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit annesi Şerman Şaylan, tedavi altına alındı. Acil serviste Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Murat Tatlı, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, şehit annesi Şermin Şaylan'ı ziyaret ederek başsağlığı diledi. Anne Şaylan, acil serviste oğlunun kendisini bir gün bile üzmediğini ifade ederek, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Şehit olan askerlerimizin ardından çok üzülürdüm. Benimde başıma geleceğini hiç aklıma getirmemiştim. Oğlum cennete gitti" dedi. Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Şermin Şaylan, yakınlarıyla birlikte ambulansa konularak İstanbul'a gönderildi. İstanbul Sancaktepe'de UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gökselin Aytural Şaylan'ın, Kartal Devlet Hastanesi'nde doktor olan Alev Şaylan ile 15 yıllık evli olduğu ve 10 yaşında bir çocukları olduğu belirtildi.

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