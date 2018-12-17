RİZE, (DHA)- RİZE'de dün vefat eden Melek Karahasanoğlu (87), 14 yıl önce, Irak'ın Musul kentinde, 7 arkadaşı ile birlikte pusuya düşürülen oğlu Özel Harekat Polisi Süleyman Karahasanoğlu'nun şehit olduğu günün yıl dönümünde toprağa verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapan Süleyman Karahasanoğlu, 17 Aralık 2004'te, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni korumak için göreve giderken Irak'ın Musul kentinde pusuya düşürüldü, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Kimliği belirsiz terörist unsurlarca şehit edilen evli ve 3 çocuk babası polis memuru Süleyman Karahasanoğlu, memleketi İyidere ilçesi Hazar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit Süleyman Karahasanoğlu'nun annesi Melek Karahasanoğlu da tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Melek Karahasanoğlu için Hazar Mahallesi Köprübaşı Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Dursun Karahasanoğlu ve aile yakınları ile Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Kaymakamı Orhan Altun, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Melek Karahasanoğlu, oğlunun şehit olduğu günün yıl dönümünde, yanına defnedildi.

FOTOĞRAFLI



