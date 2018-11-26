HABER

Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmedi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

BABASI, ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın, Ankara'daki baba evine de ateş düştü.

Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmedi (2)

BABASI, ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın, Ankara'daki baba evine de ateş düştü.
Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın acı haberi, Anıttepe Kızılcık Sokak’ta yaşayan babası İsmet Şaylan'a sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Askeri yetkililer, İsmet Şaylan'a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Baba Şaylan, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

FOTOĞRAFLI

Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmedi (2)

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmediOğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmedi
Eşiyle tartıştı, falezlerde intihara kalkıştıEşiyle tartıştı, falezlerde intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

Fenalaşan eşeğe yaptığı kan dondurdu

Fenalaşan eşeğe yaptığı şey kan dondurdu

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

'Pes' dedirten olay! Define ararken cinlerden korunmak için...

Genç kıza kabusu yaşattı! Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

Savunması da yaptığı şey kadar iğrenç...

İstanbul'da şok soygun! Kilolarca altını bagajdan böyle çaldı

İstanbul'da akılalmaz olay! Görenler şaştı kaldı

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

Başta hepsi şaşkına dönüyor! Ama o yıllardır bu halde yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.