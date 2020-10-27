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  4. Oğlunun tabutuna son kez bakan annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlunun tabutuna son kez bakan annenin feryadı yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki üniversite 1.

Antalya’da otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 20 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Gencin cenazesini almaya gelen anne, morgda oğlunun tabutuna baktıktan sonra, “Ben nasıl unuturum o yüzü” diyerek feryat etti.
Kaza, dün 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil ile Deniz Tezcan’ın (20) kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosiklet İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Tezcan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü polis merkezine götürülürken, Tezcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Nasıl unuturum o yüzü"
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü 1. sınıf öğrencisi Deniz Tezcan’ın cenazesini almaya baba, anne, küçük kardeşi ve okuldan arkadaşları geldi. Morgda çocuklarının cenazesini almayı bekleyen ailenin büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Ayakta durmakta zorlanan gözü yaşlı anne Yeliz Tezcan, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Oğluna son kez bakmak için morgun içerisine giren anne, “Nasıl unuturum o yüzü. Buradayım annem buradayım. O beni duyuyor. Nasıl unuturum o yüzü. Yardım et yarabbi” diyerek feryat etti.
Anne Yeliz Tezcan’ı yakınları teskin etti.

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