HABER

Oğlunun tedavisi için ördüğü ürünleri satan anneden yardım talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, epilepsi hastası olan yüzde 90 engelli 10 yaşındaki oğlu Oğuzhan'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde ördüğü ürünleri internet üzerinden satan Şaile Alatürk (32), yardım çağrısında bulunarak, Maddi durumumuz yeterli olmadığı için oğlumuzun tedavi masrafını karşılayamıyoruz.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, epilepsi hastası olan yüzde 90 engelli 10 yaşındaki oğlu Oğuzhan'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde ördüğü ürünleri internet üzerinden satan Şaile Alatürk (32), yardım çağrısında bulunarak, Maddi durumumuz yeterli olmadığı için oğlumuzun tedavi masrafını karşılayamıyoruz. Ben de ördüğüm patik, atkı, yelek ve oyuncak bebeklerle oğlumun tedavi masrafını çıkarmaya çalışıyorum. Lütfen oğluma yardım edin dedi.

Çiğli'de yaşayan Şaile Alatürk, ikiz çocuklara hamileyken, Oğuzhan'ın iç havale geçirmesi sebebiyle 7'nci ayda doğum yapmak zorunda kaldı. Doğumun ardından yapılan tetkiklerde, Oğuzhan'ın epilepsi hastası olduğu belirlendi. Hastalığı ilerleyen Oğuzhan'ın, beyninde de daralma olduğu ortaya çıktı. Konuşamayan ve annesinin bakımına muhtaç olan yüzde 90 engelli Oğuzhan'ın tedavisinin özel bir muayenede yapılması gerektiğini söyleyen Şaile Alatürk, eşinin inşaatlarda çalıştığını ve maddi durumlarının iyi olmamasından dolayı çocuklarını tedavi ettiremediklerini belirtti. Oğlunu tedavi ettirmek için evde patik, atkı, yelek ve oyuncak bebek yapan Alatürk, elişi ürünlerini internette satarak, oğlunun tedavi masraflarını çıkarmaya çalışıyor.
'TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUZ'
Maddi imkansızlıklar sebebiyle oğlunun tedavilerini yaptıramadıklarını belirten Şaile Alatürk, Oğuzhan ve ikizi Kardelen, 7'nci ayda prematüre olarak doğdu. Ardından doktorlar Oğuzhan'ın epilepsi hastası olduğunu söylediler. Yıllar içerisinde oğlumun hastalığı çok ilerledi ve sürekli havaleler geçiriyor. Birçok hastaneye gittik ancak çaresini bulamadılar. Konak'ta bulunan özel bir muayenede tedavisi olduğunu öğrendik. Ancak seanslar çok pahalı ve bizim de bunu karşılayacak gücümüz yok. Eşim inşaatlarda iş bulursa çalışıyor. Oğuzhan, bana bağımlı ve onu yalnız bırakamadığım için bende çalışamıyorum. Oğlumun tedavisi için, evde bebek yelekleri, havlu, patik, oyuncak bebek yapıp internetten satarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum dedi.
'BİZ NEREYE GİDELİM'
Oğuzhan'ın engeli sebebiyle sosyal hayatta dışlandığını, ev sahiplerinin de kendilerini evden çıkarmak istediğini ileri süren, Alatürk, Oğlum, sosyal hayatta sürekli dışlanıyor. Toplu taşıma araçlarında diğer insanlar Oğuzhan'a farklı bakıyorlar. Ev sahipleri de oğlum kriz geçirirken bağırdığı için bizi istemiyor. Şimdiki ev sahibimiz de Oğuzhan'ın bağırmasından dolayı rahatsız oldukları gerekçesiyle evden çıkmamızı söyledi. Çocuğum bunu isteyerek yapmıyor ve kendine de zarar veriyor. Kriz geçirirken kendini kaybediyor ve bağırıyor. Biz nereye gidelim Lütfen oğluma yardım edin ifadelerini kullandı.

PARTNERDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttıDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttı
Arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Burak’tan haber alınamıyorArkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Burak’tan haber alınamıyor
Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştüBeyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.