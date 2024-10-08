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Oğlunun uyuşturucu ticareti yaptığını duyunca eve çağırıp polise teslim etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.10.2024 12:25
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında bir anne, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen oğlunu kendi elleriyle polise teslim etti. Anne, eve önce oğlunu sonra polisi çağırdı.

Oğlunun uyuşturucu ticareti yaptığını duyunca eve çağırıp polise teslim etti

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

AA'nın aktardığına göre, operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 470 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 120 lira ele geçirildi.

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Oğlunun uyuşturucu ticaretiyle suçlandığını öğrenen bir anne, operasyon sırasında evde olmayan oğlunu eve çağırarak polis ekiplerine teslim etti.

Bir şüpheli ise polis ekiplerinin eve geldiğini görünce uyuşturucuyu saklamaya çalışırken yakalandı.

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Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annesinin polise teslim ettiği oğlunun da aralarında yer aldığı diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli uyuşturucu anne
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