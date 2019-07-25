Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B. (20) tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. (38), ağır yaralandı.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı. Evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arzu K., ameliyata alındı. Arzu K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, Ömer B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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