HABER

Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:45 | Son Güncelleme

ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B. (20) tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. (38), ağır yaralandı. Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı. Evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arzu K., ameliyata alındı. Arzu K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, Ömer B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Deredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardıDeredeki ağaçta mahsur kalan karabatağı itfaiye kurtardı
Van’da 1 terörist etkisiz hale getirildiVan’da 1 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.