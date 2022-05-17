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Oğluyla bir olup kocasını öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

17.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşanan anne-oğul dehşetinde yeni gelişmeler yaşandı. Kendisinden 30 yaş büyük kocası Yücel Cihangir'i, 14 yaşındaki oğluyla bir olup sopayla öldüren kadın tutuklanırken, cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar kan dondurdu.

Oğluyla bir olup kocasını öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Adana'da, oğlu ile bir olup kocasını öldüren kadın tutuklanırken, cinayete ilişkin korkunç detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 14 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce evlendiği TIR sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir’i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile birlikte öldürmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU EVDE BEKLEMİŞLER

Savcılığın yaptığı çalışmada, cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00’da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun, şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00’e kadar evde beklettiği öğrenildi. Ayrıca evde küçük çocuklar olduğu da öğrenildi.

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BOĞZDUKTAN SONRA KAFASINA VURMUŞLAR

Öte yandan cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir’in önce sopayla boğulduğu daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.

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"OĞLUM ÖLDÜRDÜ" DEDİ

Anne Elif C. ise ifadesinde, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için eşiyle tartıştığını söyledi. Bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirten Elif C., "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü” dediği öne sürüldü.

Çocuğun da ifadesinde Yücel Cihangir’i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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