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Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 17:45 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yolda tartıştığı H.U.

Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yolda tartıştığı H.U. tarafından oğlu ile birlikte tabancayla vurulan Kadir Sakçı'nın (37) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Burhan Sakçı'nın (17) hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.
Olay, dün akşam, Hendek ilçesinde meydana geldi. Kadir Sakçı, yolda karşılaştığı H.U. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. H.U., üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak, Kadir Sakçı ve oğlu Burhan Sakçı'nın üzerine kurşun yağdırdı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Sakçı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, oğlu Burhan Sakçı ise tedaviye alındı.
Kadir Sakçı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Sakçı'nın cenazesi, Hendek'teki evinin önünde helallik alınmasının ardından Büyük Camii'ne getirildi. Kadir Sakçı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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