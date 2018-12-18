Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi (3)

TUTUKLANDI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Kadir Sakçı'yı öldürüp oğlunu yaralayan Hikmet Usta tutuklandı. Eşi, kızı ve bir oğlu serbest bırakılırken, bir oğlu ve arkadaşı R.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

