Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi (3)

TUTUKLANDI\nSakarya'n\u0131n Hendek il\u00e7esinde tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Kadir Sak\u00e7\u0131'y\u0131 \u00f6ld\u00fcr\u00fcp o\u011flunu yaralayan Hikmet Usta tutukland\u0131. E\u015fi, k\u0131z\u0131 ve bir o\u011flu serbest b\u0131rak\u0131l\u0131rken, bir o\u011flu ve arkada\u015f\u0131 R.E. adli kontrol \u015fart\u0131 ile serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\u00d6\u011frenciler yard\u0131m i\u00e7in \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyundu!Otomobil \u00e7alarak 600 bin TL vurgun yapan \u00e7eteye operasyon: 13 g\u00f6zalt\u0131U\u015fak'taki tehlikeli gerginlikte g\u00f6zalt\u0131 say\u0131s\u0131 6 oldu (3)
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